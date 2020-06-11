Башкирские бизнесмены получили 1,2 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат

УФА, 11 июня. /ТАСС/. Предприниматели Башкирии получили 480 льготных кредитов под 0% на выплату зарплаты. Общая сумма займов составила 1,2 млрд рублей, сообщил ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей республики Флюр Асадуллин.

"Мы ведем постоянный мониторинг, кто реально получил поддержку от государства. Ряд цифр говорят о следующей ситуации - 35 тыс. предпринимателей получили отсрочку по уплате налогов. 13 тыс. получили льготы по налогу по УСН, ЕНВД, отсрочку авансовых платежей за землю, 871 предприниматель смог воспользоваться кредитными каникулами, 480 - получили кредиты под 0% на выплату зарплаты, на общую сумму в 1,2 млрд рублей", - сообщил Асадуллин.

Предприниматели освобождены от имущественного налога на 670 млн рублей, объем выпадающих доходов бюджета республики из-за снижения ставок по упрощенной системе налогообложения составит 412 млн рублей, отметил бизнес-омбудсмен. Еще 122 млн рублей до конца года сэкономят субъекты МСП, арендующие республиканское имущество.

По данным Национального банка Башкирии, на рассмотрении банков находятся еще 900 заявок на получение кредита с нулевой ставкой.

Меры поддержки

Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.