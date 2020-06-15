Число ликвидированных МСП в апреле-мае в РФ сократилось на 40%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Количество ликвидированных малых и средних предприятий (МСП) в апреле-мае 2020 года в России сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование банка "Точка" о состоянии малого и среднего бизнеса в России, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В апреле-мае 2020 ликвидаций на 40% меньше, чем в марте 2020, и на 40 же процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что это может говорить о желании предпринимателей продолжать деятельность при изменении экономической ситуации к лучшему. Что касается сезонного бизнеса (который регистрируют в апреле-июле и ликвидируют в сентябре-октябре), то количество регистраций в апреле-мае 2020 года было в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Чаще всего в данную категорию предприятий входит деятельность гостиниц и предприятий общепита - сдача квартир и домов отдыхающим, летние кафе, торговые палатки с мороженым и сахарной ватой, работа развлекательных и спортивных зон - парки отдыха, пляжи, предоставление сопутствующих услуг - аренда спортивных товаров, экскурсии, водный и морской транспорт. К сезонному бизнесу относится и летняя торговля всевозможными товарами.

Уменьшилось и число зарегистрированных МСП: в апреле было зарегистрировано в три раза меньше компаний, чем в марте 2020 и в четыре раза меньше, чем в апреле прошлого года. В мае, когда началось поэтапное снятие ограничительных мер, количество зарегистрированных предприятий выросло на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, но все еще в 2,2 раза ниже, чем в мае 2019 года.