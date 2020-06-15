МСП Москвы могут получить отсрочку до полугода по выплатам некоторых льготных кредитов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) Москвы могут оформить отсрочку до полугода платежей по основной сумме льготных кредитов в Сбербанке на инвестиционные цели и до трех месяцев - на пополнение оборотных средств. Об этом сообщается на портале мэрии Москвы.

Уточняется, что соглашение, заключенное между департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Сбербанком, позволяет предпринимателям по желанию оформить отсрочку платежей по основной сумме долга на срок до шести месяцев при получении льготных кредитов на сумму от 5 млн рублей.

"Соглашение позволит клиентам банка приступить к внесению платежей по кредитам на пополнение оборотных средств через три месяца. Для кредитов, полученных на инвестиционные цели, возможна отсрочка до полугода", - говорится в сообщении.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин напомнил, что программа позволяет малому и среднему бизнесу получить кредит по ставке до семи процентов годовых. Городской бюджет при этом субсидирует банкам до 8% по новым кредитам и 6% - по уже действующим.

"С момента запуска программы банки-участники предоставили предпринимателям льготные кредиты на сумму более 4,8 млрд рублей. Также одобрены займы на сумму более 14,7 млрд рублей", - приводятся на портале слова Фурсина.

В программе, которая вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса, утвержденных правительством Москвы, входят еще 10 крупнейших кредитных организаций столицы: "Совкомбанк", "Банк ВТБ", "Райффайзенбанк", "Банк "Финансовая корпорация Открытие", "Альфа-Банк", "Промсвязьбанк", "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства", "Росбанк", "Банк "Зенит" и "Банк "Интеза". Сбербанк был первым банком, подписавшим соглашение об участии в программе. К этому моменту кредитная организация уже выдала льготные займы предпринимателям на сумму более 3 млрд рублей. Кроме того, одобрены кредиты на сумму еще свыше 4 млрд рублей.