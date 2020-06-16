Как трикотажная фабрика пережила три кризиса и коронавирус

Глава компании по производству трикотажа "Мультитекс" Федор Шелепов со своими коллегами принял решение основать трикотажную фабрику в кризисное для легкой промышленности России время – в 1994 году. Уже через два года предприятие производило около 100 тысяч изделий в год, а кризисы 1998 и 2008 года пережило не только на плаву, но и на подъеме.

После серьезного падения продаж в 2018 году фабрика подстроилась под требования времени и запустила свой интернет-магазин, параллельно наладив продажи в маркетплейсе Wildberries. До начала пандемии пандемии коронавируса компания уже продавала порядка 60% своих изделий онлайн.

Распространение коронавируса привело к временному закрытию производства и снижению оборота почти в три раза. Чтобы поддержать занятость, был запущен небольшой больше "социальный проект" – пошив масок для сотрудников предприятий и комплектов защитных костюмов для врачей. В апреле предприятие смогло постепенно вернуться к производству и своей основной продукции, чтобы вернуться к осеннему сезону "во всеоружии".

Пандемия привела к пересмотру стратегии оффлайн-продаж – возникли планы по закрытию части магазинов. Шелепов надеется, что это, как и то, что распространение коронавирса совпало с сезонным падением спроса, поможет им преодолеть кризиса с небольшими потерями.