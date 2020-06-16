В Москве возобновили работу центры услуг для бизнеса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ГБУ "Малый бизнес Москвы" с 16 июня возобновляет работу 11 центров услуг для бизнеса в городе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"MBM.MOS (ГБУ "Малый бизнес Москвы"), подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, с 16 июня возобновляет работу 11 центров услуг для бизнеса в городе", - говорится в сообщении.

Глава департамента Алексей Фурсин отметил, что предприниматели смогут снова в очном формате получить бесплатные консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса, мерам поддержки от города, а также получить помощь с регистрацией или подбором помещения.

"С первого дня после открытия центры начнут принимать документы для включения в реестр социальных предприятий. Срок приема документов был продлен до 19 июня", - сообщил он, напомнив, что компании, получившие такое статус, смогут претендовать на специальные меры поддержки.

Работа центров была приостановлена 30 марта в связи с пандемией коронавируса. Консультации предпринимателей проводились по телефону и на онлайн-портале mbm.mos.ru. 16 марта также была запущена горячая линия правительства Москвы, которая продолжает работать в ежедневном режиме.