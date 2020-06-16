Малому и среднему бизнесу Москвы за неделю одобрили более 40 млн рублей субсидий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московским малым и средним предприятиям (МСП) за неделю одобрили субсидий и грантов на более чем 40 млн рублей. Об этом сообщается на портале мэрии Москвы во вторник.

"Отраслевая комиссия продолжает рассматривать поступающие от субъектов малого и среднего бизнеса заявки на получение финансовой помощи. По итогам прошедшей недели специалисты одобрили 28 заявок от предпринимателей. Совокупный размер выплат по ним составит 40,729 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Из этих средств 29,9 млн рублей будут выданы в виде экспортных грантов, еще 3,4 млн получат компании, подтвердившие свои расходы на транспортировку товаров за рубеж, 2,4 млн пойдут на компенсацию предпринимателям столицы затрат на инжиниринг и 2,7 млн - расходов на оборудование.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, социальных предприятий.