Ростовская область стала лидером по росту выручки бизнеса

ТАСС, 16 июня. Ростовская область лидирует по росту оборота малого и среднего бизнеса среди регионов России, в тройку лидеров также вошли Воронежская и Калужская области, следует из данных исследования компании "Эвотор", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Среди регионов лидерами роста оборота малого и среднего бизнеса на прошлой неделе стали Ростовская область (плюс 17,4 п.п. по сравнению с предыдущей неделей - до 90% от докризисных показателей), Воронежская область (+14 п.п. - до 95%), Калужская область (+12 п.п. - до 82%), республика Калмыкия (+10,4 п.п. - до 97%), а также Белгородская (+10 п.п. - до 101,4%) и Тульская (+21,5 п.п. - до 102%) области", - говорится в исследовании.

Выручка московских торговых точек сократилась за неделю на 1,2 п.п. и составила 56,9% относительно начала марта, выручка петербургских предпринимателей упала на 2,3 п.п. - до 61,7%.

По данным исследования, в некоторых регионах страны выручка малых и средних предприятий за неделю сократилась еще более существенно. "Так, например, в Нижегородской области оборот МСБ упал с 87 до 76% от докризисных показателей, в Ульяновской - с 88 до 76%, в Магаданской - с 84 до 77%. На сокращение оборота бизнеса в республике Тыва с 84 до 67% от докризисных показателей также могло повлиять официальное введение карантина с 8 июня", - отмечается в исследовании.

По данным "Эвотора", несмотря на короткую рабочую неделю, оборот некоторых категорий непродовольственной торговли и сферы услуг активно восстанавливался из-за перехода на второй этап снятия ограничений и открытия торгово-развлекательных центров. Так, оборот салонов красоты по стране за неделю вырос с 48,1% до 72,3% от докризисных показателей (+24,2 п.п.), магазинов обуви - с 59,9% до 78,7% (+18,9 п.п.), магазинов нижнего белья - с 50,4% до 64,6% (14,2 п.п.), магазинов одежды - с 67,4% до 79,2% (+11,8 п.п.). Выручка магазинов часов превысила докризисный уровень на 20% (+24 п.п. за неделю).

Для анализа оборота предприятий малого и среднего бизнеса были использованы данные 650 тыс. онлайн-касс "Эвотор" в торговых точках по всей России. Сравнивалось среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от одного чека в день, за неделю и среднедневной оборот по этим кассам за неделю. Показатели двух последних недель - с 1 по 7 июня и с 8 по 14 июня - сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.