Работающие на экспорт МСП получат дополнительную поддержку от институтов развития

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), МСП Банк и Группа Российского экспортного центра начали реализацию дорожной карты, расширяющей поддержку малого и среднего бизнеса, работающего на экспорт или потенциально готового к экспорту. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Корпорации МСП.

"ВЭБ.РФ, Группа Российского экспортного центра совместно с Корпорацией МСП и МСП Банком подписали и начали реализацию дорожной карты, направленной на внедрение новых совместных механизмов поддержки предприятий МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также потенциально готовых начать поставки своей продукции за границу", - говорится в сообщении.

Механизмы поддержки должны начать работу в полной мере в третьем квартале этого года. Одной из основных целей дорожной карты при этом будет повышение клиентоориентированности институтов поддержки субъектов МСП - экспортеров, а также облегчение их доступа к финансовым ресурсам в условиях непростой экономической ситуации. При координации ВЭБ.РФ будут объединены инструменты институтов: планируется интегрировать цифровые сервисы платформы "Развивай.РФ", платформы Российского экспортного центра "Одно окно", сервисов "АИС НГС" (smbfin.ru) и портала Бизнес-навигатора МСП.

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, восстановление деловой активности после пандемии во многом зависит от предпринимательской инициативы. "Поддержка динамичных малых и средних компаний, которые осваивают внешние рынки, сейчас приобретает особую актуальность", - приводятся в сообщении его слова.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман подчеркнул, что данная работа позволит не только расширить рынок сбыта для российских МСП-экспортеров, но и встроить их в международные производственные цепочки, что особенно актуально для предприятий, работающих в сфере услуг. "Важно понимать, что мы с коллегами из РЭЦ (Российский экспортный центр - прим. ТАСС) при координации ВЭБ.РФ не начинаем работу с нуля, а именно перезапускаем некоторые механизмы финансовой поддержки, делая их более доступными для российских компаний. Отечественные МСП производят качественные, востребованные за границей товары и услуги, и наша задача заключается в том, чтобы сформировать комплексные государственные механизмы поддержки с учетом набора компетенций каждого института развития для комфортного выхода российских МСП на внешние рынки", - цитирует Бравермана пресс-служба.

В то же время генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила, что совместная работа с Корпорацией МСП поможет обеспечить "уже в кратко- и среднесрочной перспективе качественное усиление поддержки экспортеров, как следствие - рост объемов экспорта".