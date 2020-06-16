Регионы стали привлекать инвестиции в малый бизнес в рамках нацпроекта МСП

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти регионов работают над привлечением инвестиций в малый и средний бизнес после пандемии, организовывая мероприятия в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы АНО "Национальные приоритеты".

"Региональные власти предпринимают усилия для поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, и ищут новые пути привлечения инвестиций. Помимо налоговых и финансовых мер поддержки бизнесменов, особое внимание уделяется образовательным и просветительским мероприятиям", - говорится в сообщении.

Например, в Удмуртии проводят инвестиционный марафон "Удмуртия Calling", призванный показать инвестиционные возможности республики. В этом году его проводят онлайн. Региональные власти рассчитывают, что мероприятие поможет сформировать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса, увеличить долю таких предприятий в валовом региональном продукте, повысить занятость в малых и средних предприятиях. Ожидается, что в рамках онлайн-форума будут представлены проекты на общую сумму 48 млрд рублей.

В Пермском крае пройдет онлайн-форум "Пермский бизнес-климат: пути развития в новых реалиях" с участием главы региона, федеральных экспертов и представителей успешных пермских брендов. Подобные мероприятия уже провели в Самарской и Ульяновской областях, а на Кубани состоялись два межмуниципальных форума Восточно-экономической зоны "Новый Кубанский продукт", главной задачей которых стало продвижение брендов местных производителей.

Столичные власти делают упор на образовательные онлайн-программы для предпринимателей. В понедельник на базе портала "Малый бизнес Москвы" стартовал проект Стартап-школы МБМ "Онлайн-курс антикризисного менеджмента" для начинающих бизнесменов.