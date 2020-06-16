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Поддержку сельскохозяйственных стартапов в рамках нацпроекта МСП развивают в регионах

В Ульяновской области в этом году на поддержку аграриев выделили 42 млн рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Псковская область продолжает прием заявок на предусмотренный в нацпроекте МСП грант "Агростартап" для начинающих сельскохозяйственных предприятий, в Ульяновской области продолжают консультировать потенциальных участников на конкурс, а Карачаево-Черкессия уже выбрала победителей. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы АНО "Национальные приоритеты".

"В Псковской области прием заявок продлится до 30 июня. В 2020 году общий объем финансирования [гранта] составит более 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

В то же время в Ульяновской области ведут активную работу с потенциальными получателями грантов. На поддержку по программе в этом году выделено 42 млн рублей, как и в Волгоградской области, которая тоже пока не определила победителей.

В некоторых регионах уже подвели итоги конкурса. В Карачаево-Черкессии гранты получили 59 начинающих фермеров. До конца 2024 года там планируется вовлечь в субъекты МСП сельскохозяйственного направления не менее 2000 человек, в том числе за счет средств господдержки.

"Агростартап" - грантовая поддержка для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, созданная в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Данный нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства. .

Теги
РоссияМалый и средний бизнесКарачаево-ЧеркесияУльяновская областьВолгоградская областьПсковская область
Регионы стали привлекать инвестиции в малый бизнес в рамках нацпроекта МСП
Помимо налоговых и финансовых мер поддержки бизнесменов, особое внимание уделяется образовательным и просветительским мероприятиям
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