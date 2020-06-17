Москва заняла последнее место в РФ по восстановлению рынка труда в малом бизнесе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Красноярск стал лидером по числу новых вакансий на предприятиях малого и среднего бизнеса в России в мае - рост по сравнению с апрелем составил 39%. Москва оказалась на последнем месте с ростом в 4%, свидетельствуют данные исследования аналитического центра "Авито Работы", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Больше всего оживление малого и среднего бизнеса заметно в Сибири. Самое большое увеличение количества вакансий за месяц [май в сравнении с апрелем] отмечено в Красноярске (+39%)", - говорится в исследовании.

На втором месте, согласно данным исследования, Тюмень (где на 37% больше объявлений), третье место поделили Новосибирск и Омск (на 31% больше вакансий, чем за апрель).

Москва заняла последнее место по темпам восстановления рынка труда в сегменте малого и среднего бизнеса. Здесь рост составил всего 4%.

Всего в России, по данным экспертов, количество новых вакансий в сфере МСП выросло в мае на 18%. Отмечается, что рост произошел в 20 из 24 групп массовых профессий, которые рассматривались в рамках исследования. При этом самый заметный рост в сфере строительства - число вакансий в этой отрасли увеличилось на 44%. Также высокие темпы роста в сфере "Производство, сырье, сельское хозяйство" (+22% вакансий за месяц) и в транспортно-логистической отрасли (+ 20% вакансий). Общее число вакансий по стране в мае выросло на 6% по сравнению с уровнем апреля 2020 года.

Управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель отметил, что малый бизнес восстанавливается немного быстрее крупных предприятий. Однако, по его словам, малые и средние предприятия (МСП) в условиях снижения покупательской способности могут перейти в сегмент "эконом", так как "премиум-услуги или продукты будут менее популярны". "Хотя динамика позитивная и предприниматели возвращаются к активной деятельности, необходимо четко понимать, что это именно восстановление, а не динамичный рост", - резюмировал он.

Меры по борьбе с эпидемией коронавируса в Москве

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. Также заработали летние веранды кафе, а через неделю будут открыты стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным. При этом под запретом остается работа театров и кинотеатров, а также проведение массовых мероприятий.