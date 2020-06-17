Десятки представителей МСП в КБР получили помощь государства на фоне пандемии

НАЛЬЧИК, 17 июня. /ТАСС/. Десятки представителей малого и среднего бизнеса (МСП) в Кабардино-Балкарии (КБР) получили господдержку за время пандемии новой коронавирусной инфекции. Наряду с федеральными мерами поддержки реализуются и региональные, следует из справки, предоставленной ТАСС Минэкономразвития региона.

"В Кабардино-Балкарии продолжается реализация плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности, утвержденного распоряжением главы Республики Казбека Кокова. Наряду с федеральными мерами поддержки бизнеса в Кабардино-Балкарии реализуется широкий перечень региональных мер оказания помощи пострадавшим отраслям экономики", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 10 июня за счет средств республиканского бюджета субсидии в размере 12 130 рублей на каждого работника организации хозяйственным обществам, в которых КБР владеет более чем 25% акций (долей в уставном капитале) получили 14 предприятий, где работают 665 человек, на эти цели было выделено 8,1 млн рублей.

Поддержка через фонды, отсрочка по аренде и налоговые льготы

Гарантийный фонд КБР привлек 12 обеспеченных поручительствами кредитов с комиссией 0,5%, отсрочку по выплате основного долга на срок до шести месяцев получили пять субъектов МСП. Кабардино-Балкарский фонд микрокредитования предоставил реструктуризацию задолженности по микрозаймам 76 заемщикам на сумму 50,5 млн рублей. Для четырех субъектов МСП из списка пострадавших отраслей экономики снижены ставки по микрозаймам до 4% на сумму 3,8 млн рублей. Для резидентов бизнес-инкубаторов республики с 1 апреля 2020 года на шесть месяцев снижены ставки арендной платы. Этой формой поддержки воспользовались 35 субъектов МСП.

Введена отсрочка на уплату субъектами МСП - арендаторами госимущества, арендных платежей, срок внесения которых, предусмотрен в период с 19 марта по 1 октября 2020 года. "Поступили и одобрены четыре заявки, заключены дополнительные соглашения от 30.04.2020 года к договорам аренды госимущества КБР", - уточнили в министерстве.

Органы местного самоуправления региона также предоставляют отсрочки арендных платежей по муниципальному имуществу. "На текущий момент одобрены две заявки в городе Нальчике, две - в городе Прохладном и три - в Майском районе", - добавили в ведомстве.

Также в муниципалитетах прорабатывается вопрос снижения размера корректирующего коэффициента К2, вплоть до значения 0,005, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. "Данная мера потенциально затронет 3 312 налогоплательщиков и уже предоставляется в Лескенском, Прохладненском и Урванском районах. В Майском и Терском районах подготовлены проекты соответствующих решений", - уточняется в сообщении.

Региональный фонд "Центр поддержки предпринимательства КБР" (ЦПП) уполномочен оказывать господдержку из бюджета КБР субъектам МСП на возмещение части затрат, работая в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслях экономики (определенны правительством КБР и исключают отраслей экономики, включенных в федеральный перечень), в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле, мае 2020 года. "Заявки на предоставление субсидии за апрель принимаются с 1 июня по 1 июля, за май - с 1 июля по 1 августа 2020 года. Сейчас уже подана 31 заявка", - уточняется в справке.

Также Центр предоставляет господдержку на возмещение части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами. За субсидией необходимо обратится с 1 июня до 15 июля 2020 года, на текущий момент поданы и рассматриваются шесть заявок.

Кредиты на зарплату и отсрочка

79 субъектов МСП обратились в финансово-кредитные учреждения КБР за получением беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, из них одобрено 32 обращения на сумму 31,9 млн рублей, выдано 28 кредитов на 3,3 млн рублей.

"Региональному менеджеру АО "МСП Банк" поступило пять заявок на "Финансирование выплат по заработной плате". По двум заявкам готовится документация, три заявки в работе, одна заявка одобрена по отсрочке основного долга по действующему кредитному договору", - уточнили в Минэкономразвития.

За кредитными каникулами в финансово-кредитные учреждения республики обратились 402 субъекта МСП. "Из них одобрено 353, на рассмотрении - 12, количество фактически проведенных реструктуризаций - 316. За реструктуризацией задолженности по кредитно-лизинговым договорам обратились 244 субъекта МСП, из них одобрено 150, на рассмотрении - 21, количество фактически проведенных реструктуризаций - 127", - добавили в ведомстве.

Отмечено, что правительство КБР намерено продолжать работу в данном направлении, и планирует расширять как перечень мер поддержки бизнеса, так и охват предоставления помощи пострадавшим предприятиям.