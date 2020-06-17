Банки реструктурировали почти 8 млрд рублей кредитов МСП в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Банки за период с 20 марта по 10 июня реструктурировали почти 8 млрд рублей кредитов субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) Приморья. Об этом сообщила в среду пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"С конца марта по 10 июня 2020 года субъекты малого и среднего предпринимательства Приморского края подали более 1,8 тыс. заявок на изменение условий кредитных договоров. Из рассмотренных банками заявок одобрено около 1,4 тыс., по 1,2 тыс. обращений уже фактически проведена реструктуризация. Еще месяц назад число реструктурированных кредитов предпринимателей Приморского края было вдвое меньше - порядка 600 единиц. <...> Объем реструктурированной задолженности представителей малого и среднего бизнеса Приморья за месяц увеличился почти в четыре раза - с 2 млрд рублей на первую неделю мая до почти 8 млрд рублей на первую декаду июня", - сообщила пресс-служба.

При этом, 1,1 тыс. из общего числа поступивших от приморских субъектов МСП обращений о реструктуризации были направлены по программе кредитных каникул для пострадавших от пандемии отраслей экономики, 716 - по собственным программам реструктуризации банков. Доля отказов в первом случае составляет почти 25%, во втором - около 17%.

"Банки значительно увеличили объемы реструктуризации кредитов предпринимателей региона в сложившейся экономической ситуации. С одной стороны, этому способствовало расширение перечня отраслей экономики, отнесенных к особо пострадавшим, а с другой - предложение кредиторами собственных программ реструктуризации, условия и сроки которых могут быть даже выгоднее для бизнесменов", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника Дальневосточного главного управления Банка России Дениса Давыдова.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, на кредитные каникулы. В соответствии с ним, заемщики могут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.