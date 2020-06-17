Корпорация МСП и фонд "Сколково" совместно поддержат инновационные предприятия в РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Фонд "Сколково" и МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) подписали договор, призванный оказать кредитно-гарантийную поддержку высотехнологичным стартапам в России. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе банка.

"Работа в рамках данного договора позволит фонду "Сколково" помогать малым и средним компаниям проходить процедуру получения "финансового плеча" от МСП Банка, а также содействовать в получении гарантий Корпорации МСП для высокотехнологичных стартапов в качестве обеспечения. Основным целевым направлением сотрудничества банка и фонда является финансовая поддержка резидентов "Сколково", - уточнили в пресс-службе.

В линейке продуктов МСП Банка самым востребованным продуктом для высокотехнологичных компаний является кредит "Стартап", где средства в размере от 1 млн до 2 млрд рублей предоставляются на срок до семи лет по ставке 7,75% годовых. На сегодня заявки на получение этого кредита подали восемь резидентов "Сколково" на общую сумму 735 млн рублей.

В рамках программы гоподдержки малых и средних предприятий, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, был запущен антикризисный продукт прямого кредитования "Кредит на возобновление деятельности субъектов МСП" с возможностью при сохранении штата предприятия полностью списать кредит за счет субсидии Минэкономразвития РФ. В данный момент компании-участники "Сколково" также активно подают заявки. По прогнозам, данным видом кредита воспользуются более 100 резидентов фонда, отметили в банке. Еще одним направлением сотрудничества, по данным пресс-службы, стало развитие кредитования высокотехнологических инновационных компаний под залог нематериальных активов. На рабочем уровне достигнута договоренность об отборе и кредитовании совместно с фондом "Сколково" двух-трех пилотных заявок.

"Благодаря сотрудничеству с Корпорацией МСП и МСП Банком в распоряжении фонда "Сколково" и его резидентов появляется еще один инструмент реальной поддержки инновационных компаний: доступные кредитные ресурсы позволят стартапам использовать открывшиеся перед ними возможности, реализовывать потенциал и создавать конкурентоспособные производства. Уверен, успешное взаимодействие <…> окажет положительный эффект на развитие российского инновационного предпринимательства", - отметил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, слова которого привела пресс-служба.

По словам председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, благодаря сотрудничеству "планируется вывести поддержку передовых высокотехнологичных предприятий на новый уровень и создать благоприятные условия для их развития".