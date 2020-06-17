МСП Банк принял более 4 тыс. обращений за финансовой поддержкой от предпринимателей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) вошел в число уполномоченных финансовых организаций по программам господдержки малых и средних предприятий, пострадавших от распространения коронавируса, и с 1 апреля 2020 года принял уже 4 тыс. заявок от предпринимателей, сообщает пресс-служба корпорации в среду.

"На данный момент МСП Банк получил более 4 тыс. обращений на общую сумму более 12 млрд рублей. Подача заявок ведется через систему дистанционного кредитования АИС НГС, что оказалось очень удобно для предпринимателей в период самоизоляции. Самостоятельно подали документы на кредит на сайте более половины предпринимателей", - сообщает пресс-служба.

Особо востребована среди предпринимателей оказалась кредитная поддержка для возобновления деятельности под 2% годовых. За ней в первую неделю с момента запуска программы обратились более 1 тыс. человек. Следующими по популярности стали заявки на выплату заработной платы сотрудникам и рефинансирование ранее выданных кредитов по программе субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Благодаря субсидии Минэкономразвития кредит можно полностью списать при сохранении более 90% штата. Кроме того, в МСП Банке с 1 апреля действует программа реструктуризации кредитов для всех клиентов.