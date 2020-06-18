ТПП предлагает возобновить проведение в РФ конгрессов на втором этапе снятия ограничений

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает возобновить проведение в стране конгрессных мероприятий малого и среднего масштаба на втором этапе смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России, по данным на 17 июня, снизился до 0,95. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен единице или меньше этого значения, могут при выполнении условий по наличию свободных коек в инфекционных медучреждениях и по охвату жителей тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент опускается до 0,8 и ниже, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

"На втором этапе возобновления деятельности предприятий и организаций, определенном методическими рекомендациями, допустить возобновление проведения конгрессных мероприятий малого масштаба (менее 250 человек) и мероприятий среднего масштаба (с числом участников от 250 до 1000)", - говорится в письме.

На третьем этапе ТПП предлагает "допустить возобновление проведения конгрессных мероприятий крупного масштаба: с числом участников более 1000". При этом палата допускает проведение мероприятий только при соблюдении требований эпидемической безопасности.

Предложения разработаны ТПП совместно с Российским союзом выставок и ярмарок, фондом "Росконгресс" и крупнейшими представителями рынка конгрессно-выставочных услуг, поясняется в письме.

Пострадавшая отрасль

Деятельность по организации конгрессов и выставок отнесена к наиболее пострадавшим отраслям экономики в условиях пандемии коронавируса. По данным ТПП, организации, задействованные в конгрессно-выставочной сфере, были вынуждены остановить свою деятельность "практически на 100%". Из-за пандемии были отменены или перенесены на неопределенный срок все события, запланированные на весну, и около трех четвертей из тех, что готовились к проведению летом 2020 года, говорится в письме.

В апреле и мае из-за недополученных доходов большинство предприятий ушло в отрицательную рентабельность. Представители конгрессно-выставочного бизнеса были вынуждены сокращать заработные платы, возникли трудности с выплатой кредитов, выполнением обязательств по аренде и оплатой коммунальных услуг. По экспертным оценкам, сегодня отрасль обеспечивает рабочими местами более 140 тыс. человек, в основном в ней задействованы предприятия малого и среднего бизнеса, указывается в документе.

Как отметил в письме Катырин, "данные виды мероприятий [конгрессы и выставки] нельзя относить к традиционным форматам массовых событий, таким как спортивные мероприятия и концерты, в силу их большей организации и повышенных возможностей обеспечения безопасности". По его мнению, большинство конгрессно-выставочных комплексов уже обладают необходимыми условиями обеспечения безопасности, в частности располагают приточно-вытяжной вентиляцией.

"На выставочных и конгрессных мероприятиях всегда существовала и существует возможность распределения потоков посетителей и участников, заблаговременное обеспечение безопасной ширины проходов при застройке территории, отсутствует необходимость лишних контактов при передаче товаров, как это происходит на предприятиях торговли. Возможность возобновления проведения выставок и конгрессов подтверждает и мировой опыт. Выставки уже проводятся в Китае и Южной Корее. В Германии, Испании, Нидерландах и других европейских странах разработаны правила безопасности, готовятся к проведению выставочные и конгрессные мероприятия", - напомнил он.

В России уже существуют примеры успешного проведения мероприятий: прошедший с 6 по 8 июня 2020 года книжный фестиваль на Красной площади показал, что организаторы способны должным образом обеспечить соблюдение эпидемических норм для безопасности своих участников и посетителей, добавил Катырин.