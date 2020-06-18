Предприниматели Москвы смогут повторно подать запрос на включение в реестр МСП

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичные компании, которые потеряли статус малого и среднего предпринимателя (МСП), смогут вновь подать документы на включение в специальный реестр. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

Принятый 8 июня федеральный закон №166-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики" позволит увеличить число компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве, которые смогут пользоваться господдержкой. Главное условие ее получения - включение организации в специальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Причем около 150 тыс. предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространенная причина - непредставление отчетности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что включение в реестр МСП позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям получить доступ к широкому набору программ правительства Москвы. Среди них 13 видов субсидий, льготное кредитование под 3-7% годовых и рефинансирование ставок.

Информационным и консультационным сопровождением столичных предпринимателей по вопросам включения или возвращения в реестр МСП занимаются специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.