Бизнес-омбудсмен Москвы предлагает продлить федеральные меры поддержки по налогам

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предлагает продлить федеральные меры поддержки малого и среднего бизнеса по налогам и аренде на третий квартал 2020 года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аппарата бизнес-омбудсмена Москвы.

"Предлагается продлить федеральные меры поддержки по налогам и по освобождению от арендных платежей на III квартал 2020 года включительно", - сказала она.

Как уточнили в аппарате Минеевой, предложение касается всей страны, включая Москву.

Бизнес-омбудсмен напомнила, что малые и средние предприятия (МСП) из наиболее пострадавших отраслей были освобождены от всех налогов и страховых платежей, за исключением НДС, а также арендных платежей в отношении федерального имущества, в том числе земельных участков, за второй квартал 2020 года.

При этом деятельность части предпринимателей в Москве по-прежнему остается приостановленной или была значительно сокращена. В столице и многих регионах региональные меры поддержки ограничены вторым кварталом этого года.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. По нему до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.