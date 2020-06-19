МСП Банк начал выдавать бизнесу сразу полную сумму зарплатного кредита под 0%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) обновил условия беспроцентного кредита для сохранения занятости, предоставив бизнесу возможность получать финансирование не ежемесячными траншами, а единоразово полную сумму кредита - за срок до полугода. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Ранее правительство РФ запустило программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

"С сегодняшнего дня как действующие, так и новые клиенты банка, которые обращаются за кредитной поддержкой для выплаты заработной платы под 0% годовых, имеют возможность единовременно получить полную сумму кредита", - сказали в банке, уточнив, что ранее предприниматели могли получать по кредиту только ежемесячные транши в размере одного МРОТ на одного сотрудника.

Максимальная сумма кредита для субъекта МСП рассчитывается по формуле, учитывающей расчетный размер заработной платы, численность работников и период выборки кредита, составляющий не более шести месяцев с даты заключения кредитного договора и заканчивающийся не позднее 30 ноября 2020 года, добавили в пресс-службе.

Всего на данный момент по программе беспроцентного кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости финансирование в МСП Банке получили более 1,2 тыс. предпринимателей на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.