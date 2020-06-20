Пакет мер по поддержке МСП в Нижегородской области оценивается в 2,7 млрд рублей

ТАСС, 20 июня. Меры по поддержке малого и среднего бизнеса, самозанятых и граждан, пострадавших в результате введения ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, из бюджета Нижегородской области оцениваются в 2,7 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Расчетная потребность составляет 2,77 млрд рублей", - отметил Никитин.

Одной из таких мер поддержки является субсидия субъектам МСП на оплату труда из расчета 13,9 тыс. рублей в месяц на каждого работника. Условием получения выплат является привлечение граждан к социально значимым работам во время пандемии. "На рассмотрении находится более 1 тыс. заявок, произведено уже 275 выплат. Всего на данное мероприятие из областного бюджета выделено около 267 млн рублей", - отметил Никитин, уточнив, что эта мера поддержки распространяется и на самозанятых граждан.

Другими мерами являются субсидирование субъектов МСП на возмещение до 100% затрат на оплату коммунальных услуг во время пандемии, заключение соцконтрактов с ИП и самозанятыми, отсрочка арендных платежей, программы льготного кредитования.

Выпадающие доходы бюджета

По словам Никитина, общий объем выпадающих доходов бюджета Нижегородской области в результате ограничений, введенных из-за пандемии, может составит до 30 млрд рублей.

"Если говорить про выпадаюшие доходы после принятия решений о поддержке на федеральном уровне, то это порядка 7-9 млрд рублей. Если говорить вообще про ущерб от пандемии, нужно еще оценивать сокращение объемов производства, в том числе у крупных организаций, даже тех, которые не прекращали свою деятельность, как завод "ГАЗ". Если оценивать общие последствия рецессии, выпадение доходов может составлять до 30 млрд рублей", - пояснил губернатор.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в областной бюджет на 2020-2022 годы внесены поправки в части уменьшения налоговых и неналоговых доходов на 8 млрд рублей, в размере потерь за январь - май 2020 года и прогнозируемых потерь на июнь - июль.

"В качестве источника покрытия потерь по доходам предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков, а также дотация из федерального бюджета в сумме 635 млн рублей. По предварительным прогнозам, объем потерь по налогам может составить до конца 2020 года от 10% объема налоговых и неналоговых доходов", - отметили в пресс-службе.