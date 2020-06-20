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Некоторые меры поддержки для МСП в Мурманской области из-за пандемии продлят до июля

Всем самозанятым и индивидуальным предпринимателям в регионе выплачивают северный МРОТ в размере 27 800 рублей

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение продлить некоторые меры финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые пострадали из-за пандемии, по июнь включительно. Об этом в субботу сообщил глава региона Андрей Чибис на брифинге для журналистов.

"Мы приняли решение с учетом обсуждения с предпринимательским сообществом, что те выплаты, которые бизнес получает, индивидуальные предприниматели на себя и на зарплату для пяти человек своих наемных работников, по этой мере было ограничение - возможность получения такой финансовой поддержки являлась однократной, это ограничение в понедельник будет снято. По тем видам бизнеса, которые пострадали, те, которые не работают, чтобы у них была возможность получить эту дополнительную финансовую поддержку и оплатить зарплату, и в том числе за июнь", - сказал Чибис.

Ранее сообщалось, что всем самозанятым и индивидуальным предпринимателям в Мурманской области выплачивается северный МРОТ - 27 800 рублей, такое же пособие получают все те, кто потерял работу из-за ограничений в период с 30 марта по 1 мая. Субъект малого и среднего предпринимательства был вправе рассчитывать на компенсацию затрат, связанных с оплатой заработной платы сотрудникам, единовременно в размере 1 МРОТ (27 899 руб.) на сотрудника, но не более 5 МРОТ на субъект МСП.

В числе других мер поддержки МСП в регионе действует сокращенная ставка налога по упрощенной системе налогообложения, она снижена с 6% до 1% для тех, кто платит налог с дохода, и с 15% до 5% для тех, кто платит налог с суммы дохода за вычетом расходов. Эти меры поддержки будут действовать в течение трех лет. Кроме того, за пользование объектами государственной и муниципальной собственности предусмотрена отсрочка арендной платы.

В Мурманской области, по данным властей, зарегистрировано около 26 тыс. субъектов МСП, которые обеспечивали рабочие места для 66 тыс. человек.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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