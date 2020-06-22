Бизнес-объединения попросили Госдуму поддержать законопроект о такси

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей и "Опора России" обратились с письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой поддержать законопроект по регулированию рынка такси. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

В письме указывается, что законодательными органами рассматривается два законопроекта о деятельности такси. Первый - законопроект "О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" уже был принят в первом чтении. Документ предусматривает обязательную установку тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси. В письме отмечается, что данная мера повлечет значительные дополнительные расходы для бизнеса, а также не согласуется с поддержкой государством субъектов малого и среднего бизнеса.

Второй законопроект "О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был внесен в Госдуму в конце прошлого года, но был отклонен комитетом по транспорту и строительству. Как пояснял ТАСС глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, это произошло потому, что он является по сути альтернативным первому, и по регламенту должен быть возвращен авторам.

Проект закрепляет ответственность агрегаторов такси и обязывает иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию. Законопроект также закрепляет финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Бизнес-объединения считают, что в этом законопроекте во многом изложены "современные и адекватные подходы" к регулированию рынка такси.

"Просим вас оказать содействие в разрешении спорной ситуации вокруг двух законопроектов и поддержать законопроект № 864881-7 с целью его ускоренного принятия", - говорится в письме, подписанном председателем "Деловой России" Алексеем Репиком, президентом РСПП Александром Шохиным и президентом "Опоры России" Александром Калининым.

Авторы обращения подчеркивают, что принятие данного законопроекта подготовило бы условия для создания регулирующих механизмов, в которых нуждается отрасль. При этом, как отмечается в документе, во время пандемии коронавируса перевозчики такси обеспечивают транспортную связь между местами проживания людей, участвуют в реализации социальных проектов при том, что сама отрасль пострадала: в некоторых городах спрос на услуги такси упал на 70%.