Московский гарантийный фонд помог бизнесу реструктурировать кредиты на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) в период пандемии коронавируса помог бизнесу реструктурировать кредиты на общую сумму 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт мэра столицы.

"За последние два с половиной месяца около 100 предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы для реструктуризации своих займов на общую сумму 2,47 млрд рублей. Объем поручительств фонда составил 1,26 млрд рублей. Гарантийная поддержка позволит предпринимателям перенести на другой срок кредитные платежи и направить высвободившиеся средства на возобновление работы и восстановление бизнеса", - приводит сайт слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Всего с начала года фонд помог субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь заемные средства на сумму 9,4 млрд рублей, что на 17% больше показателей такого же периода прошлого года. Поручительства фонда покрывают до 70% суммы кредита, средний объем поручительства фонда составляет около 19 млн рублей.

"Фонд проводит реструктуризацию задолженности с увеличением сроков договоров поручительства до шести месяцев без проведения дополнительного финансового анализа. Фактически решение принимается в течение одного дня", - уточнил Фурсин.

В Москве также действует программа льготного кредитования для предпринимателей. Она предусматривает субсидирование из городского бюджета до 8% ставки по новым кредитам и 6 п. п. по уже действующим. Ставка по новым кредитам для заемщиков составит от 3 до 7% годовых. Получить или рефинансировать займы на льготных условиях могут субъекты малого и среднего предпринимательства из любых сфер экономики независимо от целей кредитования. В программе участвуют 11 банков. Их клиенты уже получили кредиты по городской программе на сумму более 7 млрд рублей. Кроме того, займы на сумму 15,5 млрд рублей одобрены и поступят компаниям в ближайшее время, уточняется в сообщении.