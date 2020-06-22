Компания из Самары приобрела оборудование по новому лизинговому продукту Корпорации МСП

ТАСС, 22 июня. Компания из Самары "НК-Терм" приобрела оборудование по новому лизинговому продукту "Устойчивое развитие", который запустила Корпорация МСП для поддержки предприятий в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Компании "НК-Терм" [предоставлена] поддержка на приобретение в лизинг комплекса беспроводной цифровой радиографии "Цифракон 2532". Цифровая радиография с применением данного комплекса позволит проводить контроль сварных соединений и диагностику трубопроводов на рабочем режиме через продукт и изоляцию без вывода оборудования из эксплуатации. Сумма финансирования составила более 3,8 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Новый лизинговый продукт корпорации был запущен в апреле. Он предусматривает гибкие условия для субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей: до 500 тыс. рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи, также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.

"НК-Терм" занимается оказанием услуг по неразрушающему контролю, термической обработке и рентгенофлуоресцентному анализу металлов. Организация прошла процедуру аккредитации в "Роснефти", выполняет работы на объектах на территории Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей.