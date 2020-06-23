Дневник предпринимателя: особняк с историей, итоги пандемии и улыбка, несмотря ни на что

Я долгое время работала в корпоративных продажах и в своем направлении была достаточно успешной. Тем не менее мне все время хотелось чего-то своего, но до реальных дел в этом направлении никак не доходило. И вот как-то раз моя компания готовила к печати научную работу для клиента, одного известного стоматолога. Я часто ездила на встречи в его клинику для обсуждения деталей будущего издания, и в какой-то момент в моей голове сложился паззл. Родной брат работает зубным техником, а почему бы не попробовать открыть свою клинику? Но так как профильного опыта у меня не было, а зубной техник не равно предприниматель, то по рекомендации я обратилась к одному из владельцев стоматологии. Мне кажется, что самое важное в таком деле, как бы ни горели глаза, найти человека, который честно расскажет о возможных реальных траблах в своем бизнесе. Только в таком случае, взвесив все "за" и "против", можно решить, а надо ли тебе это вообще. Я решила, что мне оно надо, поэтому готова была рискнуть, открыв вместе с братом семейное дело. При этом мы сразу определились, что "готовый бизнес" покупать не будем, а на своем опыте проработаем все процессы открытия семейной стоматологии. Кто-то, возможно, удивится, почему бы не выбрать более легкий путь с уже отлаженными бизнес-процессами? Но мне хотелось сделать компанию с "душой", а чувствоваться она может только при условии, что ты сам прошел все стадии развития становления и отладил работу под себя. Клиенты, кстати, это тоже отлично ощущают и фиксируют.

Сервисные услуги – значит, ставка на локацию

У нас сразу была сделана ставка на центральное расположение. Ведь стоматология – это сервисные услуги, а их проще всего получать по пути с работы или на работу – большинство людей так или иначе работают в центре. Самым сложным при подборе помещения для нас оказалось соответствие места всем нормам СанПиНа. Наш выбор пал на здание на Новом Арбате, где ранее располагался известный роддом им. Григория Грауэрмана. История, конечно, у дома выдающаяся – вплоть до 1990-х годов местные жители и даже актеры считали хорошей традицией попадать на роды "к Грауэрману", к слову, такое выражение было частым в обиходе. Там родился известный актер Андрей Миронов, а о самом особняке даже писали братья Вайнеры в одном из эпизодов своего знаменитого романа "Эра милосердия". Поэтому и по техническим показателям, и по атмосфере нам все очень подходило. В январе 2012 года мы начали ремонт и закупили оборудование. Вложения в проект на первоначальном этапе составили порядка 15 млн рублей – это были заемные средства. Половина суммы ушла на обустройство двух лечебных кабинетов, а вторая часть – на создание собственной зуботехнической лаборатории.

Многопрофильно и уютно

Мы недолго думали над названием – бизнес семейный, а значит "стоматологической клинике Федоровых" быть! Открывшись в конце 2012 года, без единого пациента, мы постарались быстро наработать клиентскую базу за счет скидок в 60%. Также мы понимали, что, как правило, посетитель, пользуясь одной услугой, переходит и на другие – смежные, если есть потребность. А потребность обычно всегда возникает – ведь многие забывают о пломбе до лучших времен или терпят до последнего. У нас так было, когда мы через пару месяцев после открытия купили аппарат для отбеливания зубов. Снова запустив скидочную акцию, привлекли новых клиентов, которые дальше начинали решать у нас и другие свои проблемы. При этом мы не забывали и о внешней составляющей – ресепшн оформлен в стиле домашней гостиной – на наш взгляд, это помогает снимать напряжением перед встречей с врачом. Посетителям, ожидающим приема, обязательно предлагаем чашечку чая или кофе. Вроде такие мелочи, но благодаря им люди и возвращаются к нам снова. При этом, чтобы лучше понимать все процессы внутри, я сама встала за администраторскую стойку. Мне нравится, чтобы было как в Европе, – приходишь в булочную, а тебя встречает сам хозяин. У нас, конечно, не хлеб, но этим в том числе мы и уникальны.

Экстренная помощь в период пандемии

Ежегодный объем выручки компании называть не буду, но скажу, что вложения в проект к началу 2020 года почти удалось окупить. Когда начали появляться свободные средства, мы задумались о расширении и закупке нового оборудования. Однако эти планы внезапно отодвинула пандемия коронавируса. В конце марта в Москве стоматологиям запретили плановый прием пациентов – мы могли оказывать только экстренную и неотложную помощь. И вот самое обидное: если в обычное время расположение нашей клиники в центре города играло на пользу, то в период ограничений клиенты с острой болью предпочитали обращаться в учреждения в своих спальных районах. А к нам в первые недели самоизоляции приходили лишь те пациенты, которым нужно было снять швы или провести послеоперационный осмотр. В итоге с конца марта по конец апреля в клинику за неотложной помощью обратились лишь 10 пациентов. Для сравнения, в обычное время два доктора, которые работают в разных кабинетах, принимают по 8-10 человек в сутки. В таких условиях выручка компании упала почти до нуля. Тут уже нам самим, как малому бизнесу, потребовалась экстренная помощь. Особо не рассчитывая, мы достаточно быстро получили отсрочку по страховым взносам и налогам на шесть месяцев. Чтобы сохранить сотрудников, я обратилась за льготным кредитом под 0% в МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП, занимающаяся поддержкой малого и среднего предпринимательства в России - прим. ТАСС). В итоге нам оперативно пошли навстречу в выдаче средств, что позволило выплатить зарплаты за апрель нашим сотрудникам, сохранив в штате всех пятерых врачей. Одновременно нам пришли и субсидии в размере 1 МРОТ на сотрудника. Так мы поняли, что получили господдержку и не по одному разу, хотя некоторые коллеги заверяли нас в бесплодности этих попыток.

Выход из пандемии

Несмотря на проблемы, вызванные пандемией, мы не планируем останавливать дальнейшее развитие. Это как в жизни: может, сегодня ты не будешь улыбаться, но завтра – именно завтра – обязательно найдешь повод для улыбки. Также и с нашим бизнесом, хотя, конечно, он зависит и от платежеспособности населения. Основной источник нашего заработка – это не просто снятие острой зубной боли, а комплексный подход к лечению. В наших планах увеличить площадь клиники и дооснастить новинками лабораторию, ведь люди все равно будут ходить к стоматологу – может не сегодня, но завтра. А к завтра мы должны подготовиться.