Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса в РФ вырос до 88% от уровня до ограничений

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса в России составил 88,2% от показателей начала марта. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Для анализа использовались данные 650 тыс. онлайн-касс компании в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей России.

"Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса за неделю с 15 по 21 июня вырос на 8,9 п. п. по сравнению с предыдущей неделей и составил 88,2% от показателей начала марта. Количество работающих торговых точек выросло на 4,5 п. п. до 76,1%", - говорится в исследовании.

На прошлой неделе драйвером роста выручки стала сфера услуг. "На фоне информации о скором старте туристического сезона выручка турагентств за неделю выросла с 39,3% до 63,1% от показателей начала марта (плюс 23,8 п. п.), а билетных касс - с 39,7% до 60,3% (плюс 20,5 п. п.)", - отмечается в материалах.

Снятие ограничений на работу салонов красоты и стоматологий во многих регионах привели к стремительному росту выручки в этих сегментах. Так, выручка стоматологических клиник выросла до 91% от докризисного уровня, а салонов красоты - до 88,3%. Оборот юридических фирм показал рост до 78,1% от уровня начала марта, страховых агентств - до 98,5%. Выручка магазинов нижнего белья выросла до 74,4%, косметики - до 62,8%, книжных магазинов - до 49,5%.

В то же время выручка магазинов обуви сократилась за неделю с 78,7% до 72%, магазинов одежды - с 79,2% до 76,9%. Оборот алкомаркетов снизился с 91% до 88,1%, а специализированных продуктовых лавок - со 109,3% до 105,3% от докризисного уровня.

Ситуация в регионах

В Москве количество работающих предприятий малого и среднего бизнеса достигло 71,4% от начала марта, торговый оборот в столице увеличился до 71,4%. В Санкт-Петербурге оборот вырос до 78,2%, а доля работающих точек - до 59,2%.

"Самая высокая доля работающих торговых точек по итогам прошлой недели была в Крыму (90,7%), Ленинградской области (88,4%), Калининградской области (87,1%), Карелии (87%) и Томской области (86,8%)", - отмечается в исследовании.

Несмотря на то, что почти четверть торговых точек по стране по-прежнему не работают, более чем в половине российских регионов оборот малого и среднего бизнеса восстановился до 90 и более процентов от показателей до введения ограничений. Среди таких регионов Татарстан, Башкирия, Московская, Ульяновская, Саратовская, Оренбургская, Челябинская, Псковская области. В 11 регионах торговый оборот малых и средних компаний превысил значения до ограничений: в Рязанской области, республике Алтай, Ленинградской области, Курганской области, Мордовии и Марий Эл, Тамбовской области, Кировской, Липецкой, Омской, Белгородской областях.