Власти Москвы вдвое увеличили число маркетплейсов в рамках субсидий бизнесу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы вдвое увеличил число интернет-площадок, чью комиссию за размещение продукции или информации предприниматели могут возместить с помощью субсидии из городского бюджета. Об этом сообщает во вторник пресс-служба департамента со ссылкой на его руководителя Алексея Фурсина.

"Согласно запросам делового сообщества мы расширили перечень интернет-площадок еще на 18 интернет-ресурсов", - цитирует его пресс-служба.

Он уточнил, что теперь предпринимателям доступны 34 сайта, чью комиссию за продвижение своего бренда или продукции они могут возместить из городского бюджета. В их число вошли маркетплейсы Kupivip.ru, Lamoda, Goods.ru, Legri, Детский мир, Mamsy, The Furnish, сайт для поиска работы hh.ru, агрегаторы услуг в сфере туризма Bronevik.com, 101Hotels.com, Ostrovok.ru, Primepass; сайты-афиши kassir.ru и кассы.рф, "Яндекс.Афиша", Kinohod, площадки Partner.ru и Yclients.

Субсидия для малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по продвижению продукции через маркетплейсы и онлайн-сервисы по доставке еды была утверждена правительством Москвы 31 марта 2020 года в рамках второго пакета поддержки бизнеса со стороны города. В конце апреля условия предоставления субсидий были скорректированы: отменено обязательное требование к агрегатору о комиссии в размере не более 20% от стоимости товара.