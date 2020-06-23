Новый этап приема заявок на субсидии для МСП в Москве начнется 10 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следующий этап приема заявок на субсидии для бизнеса пройдет с 10 июля до 1 сентября. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"Следующий отбор будет с 10 июля до 1 сентября", - ответил он на вопрос ТАСС о том, планируется ли продлевать субсидии бизнесу.

Он уточнил, что сейчас департаментом рассматривается более 1,5 тыс. заявок на субсидии, из которых уже было одобрено 250, и 2,5 тыс. предпринимателей готовятся подать заявки на получение субсидий.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, социальных предприятий.