Власти Москвы за неделю выделили МСП субсидии и гранты на сумму более 52 млн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы за прошедшую неделю одобрил 29 заявок малому и среднему бизнесу на общую сумму 52,36 млн рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба профильного департамента.

"По итогам прошедшей недели специалисты одобрили 29 заявок от предпринимателей на общую сумму 52,362 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом 21,57 млн рублей из этих средств получили компании, работающие на экспорт, еще три компании компенсировали свои затраты на инжиниринг на общую сумму 14,4 млн рублей, а еще 10 предприятий возместят за счет городского бюджета свои расходы на оборудование: они получат в общей сложности 12,68 млн рублей. Кроме того, два предприятия смогли компенсировать затраты на транспортировку продукции за рубеж - они получили в общей сложности 3,178 млн рублей.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, социальных предприятий.