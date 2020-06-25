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Браверман: снятие ограничений приводит к ступенчатому росту пострадавших отраслей в РФ

По словам главы Корпорации МСП, правительство России по указанию президента страны оказало беспрецедентную поддержку малому и среднему бизнесу с точки зрения, прежде всего, финансовой поддержки

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, приводит к ступенчатому росту наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Об этом сообщил в четверг глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Постепенное снятие ограничений приводит к ступенчатому росту в тех секторах, которые являются наиболее пострадавшими от новой коронавирусной инфекции. В частности, по Москве в первый день открытия летних веранд рестораны показали 65% заполняемость - это та максимальная заполняемость, которая может быть допущена в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - сказал он сайту стопкоронавирус.рф.

По словам Бравермана, правительство РФ по указанию президента страны "оказало беспрецедентную поддержку малому и среднему бизнесу с точки зрения, прежде всего, финансовой поддержки". "Это и отсрочка платежей, и налоговые каникулы, и отсрочка по аренде, и кредитование под стабилизацию, и элементы роста экономики", - уточнил он.

В настоящий момент в утвержденный правительством список входят 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Им в первую очередь оказывается адресная поддержка.

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