Крупнейшие компании РФ нарастили закупки у МСП за время пандемии на 6,6%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Крупнейшие российские компании с госучастием нарастили объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса за время пандемии коронавируса на 6,6%, сообщил в четверг глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Компании малого и среднего бизнеса поставляют не только для конечного потребителя, но и крупным компаниям - это более чем 1 700 компаний, которые находятся под мониторингом корпорации. Сейчас [они] проявили крайне ответственный подход: не только удержали закупки на уровне аналогичного периода прошлого года, но и подросли на 6,6%. Это, прежде всего, такие компании, как Ростех, Роснефть, Росатом, Ростелеком, Россети", - сказал он.

Браверман добавил, что в корпорации рассчитывают, что в третьем квартале 2020 года объем закупок продолжит расти.

Ранее глава Корпорации МСП говорил, что в первом квартале закупки крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства выросли на 8,1%, превысив 1 трлн рублей.