ПСБ и МЭР согласовали увеличение лимита льготного кредитования МСБ на 10 млрд рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк и Минэкономразвития заключили соглашение об увеличении лимита льготного кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) на 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ПСБ и Минэкономразвития подписали соглашение об увеличении лимитов на 10 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования компаний малого и среднего бизнеса под 2%", - отмечает банк.

Благодаря дополнительному лимиту количество выдаваемых кредитов может быть увеличено вдвое, пояснил руководитель блока среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Константин Басманов.

"Спрос на льготное финансирование в условиях пандемии очень высок, мы ежедневно получаем большое количество заявок от бизнеса. Уже в первый месяц действия программы мы смогли в полном объеме реализовать установленный лимит в 10 млрд рублей", - добавил он.

На текущий момент ПСБ выдал уже более 2 тыс. кредитов на восстановление деятельности компаний.

Программа льготного кредитования предприятий МСБ под 2% начала действовать с 1 июня. Полученное финансирование представители бизнеса смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, на погашение ранее взятых льготных кредитов и предпринимательскую деятельность.