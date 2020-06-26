Реестр социальных предпринимателей Приморья пополнился 51 предприятием

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Комиссия одобрила 51 заявку от предпринимателей для получения ими нового статуса "социальное предприятие", который позволит им получать налоговые льготы и иные меры поддержки, сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации. Перечень формирует министерство экономического развития региона совместно с Центром инноваций социальной сферы (ЦИСС) центра "Мой бизнес".

"Это первый год, когда формируется реестр социальных предприятий. Это позволит разработать точечные меры поддержки - от экспертных консультаций до кредитных продуктов. Уже сейчас в центре "Мой бизнес" для социальных предпринимателей есть целый блок услуг, включая маркетинговое продвижение и бухгалтерские консультации, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы", - цитирует пресс-служба директора Центра инноваций социальной сферы Ольгу Кудинову.

Чтобы получить статус социального предприятия, предпринимателям необходимо больше года работать в сфере поддержки материнства и детства, образования, отдыха и оздоровления детей, а также социальной адаптации. В начале 2020 года Приморская микрокредитная компания разработала заем "Социальный", чтобы действующие компании - детские оздоровительные центры, дома престарелых, творческие центры - могли получить доступный кредит для развития своего дела.

"Предприниматели могут получить от 10 тыс. до 5 млн рублей по ставке 1,5% годовых. А если требуется большая сумма, социальные предприниматели смогут оформить поручительство Гарантийного фонда Приморского края под 0,5%", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации края ТАСС напомнили, что поддержка бизнеса реализуется по краевой программе "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2027 года.