День малого и среднего бизнеса отмечают в России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. День микро-, малых и средних предприятий отмечается в субботу во всем мире. Праздник был утвержден Генассамблеей ООН в 2017 году, чтобы повысить информированность о вкладе бизнеса в мировую экономику и обеспечение устойчивого развития.

"Для России, думаю, это не столько повод отмечать и радоваться, сколько повод поговорить о нереализованных возможностях. Коронавирус придал такому разговору еще и особенный оттенок", - сказал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, малый бизнес всегда критически зависит от общего состояния потребительского спроса в стране, а "сегодня спрос просел". Бизнес-омбудсмен отметил, что миллионы людей следят за действиями правительства, в частности, ожидая доработанный общенациональный план восстановления экономики. "План дорабатывается, будем надеяться, что намеченные в нем инвестиционные вливания в экономику принесут максимальную отдачу", - рассчитывает Титов.

По данным Международного агентства по малым предприятиям, к категории микро-, малых и средних предприятий относятся порядка 90% всех компаний, в которых заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, на их долю приходится 50% мирового ВВП. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, правительства по всему миру предпринимают меры поддержки деловой активности и занятости.

В России малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

В честь праздника портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС, 27 июня запустил флешмоб по известному мему "Наташа и коты". На фотографиях известные московские рестораторы, кондитеры, отельеры, ремесленники и представители социального бизнеса в шутливой форме рассказывают о реализованных проектах во время пандемии или ограничениях в текущей работе. В акции приняли участие основатель ресторанов "Мясо и Рыба" Сергей Миронов, владелец семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова, отельер Роман Сабиржанов и другие известные столичные предприниматели.