Экспорт компаний среднего бизнеса в РФ во время пандемии вырос на 10,7%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Средние предприятия в России нарастили экспорт в апреле текущего года на 10,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Одним из главных критериев для микробизнеса в России является порог выручки в размере 120 млн рублей в год, малого предприятия - 800 млн рублей в год, среднего бизнеса - до 2 млрд рублей в год.

"Если у крупных предприятий экспорт упал на 37,3% (до $20,6 млрд), то микро-, малые и средние предприятия сократили экспортный оборот лишь на 16,4% - до $3,1 млрд. При этом экспорт средних предприятий даже вырос - на 10,7%, до $1,2 млрд. Экспорт малых сократился на 29%, до $755 млн, микробизнеса - снизился на 26,7%, до $1,1 млрд", - сообщили в службе, уточнив, что данные приводятся за апрель 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса в большинстве зарубежных стран действовали экономические ограничения и наблюдалось падение спроса.

За январь - апрель этого года экспорт малого и среднего бизнеса увеличился к аналогичному прошлогоднему периоду на 1,3%, до $13,3 млрд, в то время как экспорт крупного бизнеса упал на 22,1%, до $100 млрд, сообщили аналитики.

Всего с начала года на внешние рынки вышли 22,5 тыс. микропредприятий, 9,2 тыс. малых и 2,7 тыс. средних российских компаний.

Экспорт регионов

Среди регионов лидерами по общему размеру экспорта в категории малого и среднего бизнеса в апреле стали Москва (микро-, малые и средние предприятия столицы в первый месяц карантина поставили за рубеж товаров на $986 млн), Краснодарский край ($185 млн), Ростовская область ($141 млн), Иркутская область и Санкт-Петербург (по $119 млн).

В десятку антирейтинга по размерам экспорта малых и средних предприятий в денежном выражении вошли Чукотский и Ненецкий автономные округа (экспорт малого бизнеса в этих субъектах в апреле был нулевым), Калмыкия ($35 тыс.), Тыва ($43 тыс.) и Ингушетия ($102 тыс.).

"Как мы видим, в текущей кризисной ситуации экспорт малых и средних компаний оказался более стабильным по сравнению с экспортом крупного бизнеса. А средние предприятия, как наиболее устойчивая часть [в данной категории], даже смогли нарастить экспортную выручку в это крайне неблагоприятное для внешней торговли время. Сейчас доля малого и среднего бизнеса как в общем экспорте, так и в российском ВВП остается невысокой. Ее увеличение или спад будет означать повышение или снижение потенциала всей российской экономики", - прокомментировала результаты аналитики президент FinExpertiza Елена Трубникова.