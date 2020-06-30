МСП Банк с 1 июля 2020 года начнет выдавать кредиты самозанятым под 8,5% годовых

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) с 1 июля начнет оказывать кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Основным инструментом поддержки станет специальный кредит с фиксированной ставкой 8,5% годовых сроком до 3 лет. Финансовая поддержка на сумму до 500 тыс. рублей предоставляется без залога, до 5 млн - с минимальными требованиями к обеспечению", - сказали в пресс-службе.

Специально для самозанятых предпринимателей банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечит быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, срок рассмотрения заявки по кредиту до 500 тыс. рублей составит до 3 дней.

Подача документов на кредит и их рассмотрение будут производиться полностью онлайн через систему дистанционного кредитования - smbfin.ru. Продажи кредитных продуктов будут осуществляться как через подразделения банка в регионах, так и через агентский канал. При этом расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

"Сейчас мы открыли для самозанятых возможность кредитоваться по льготной ставке - это даст им дополнительную возможность не только сохранить, но и масштабировать деятельность. Меры поддержки, в том числе субсидии и возврат налогов, способствовали доверию со стороны граждан к государству. Неудивительно, что в итоге мы видим, как растет количество самозанятых в 2020 году. Их число удвоилось и достигло почти 700 тыс. человек", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба банка.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов выразил уверенность, что "кредиты будут востребованы и среди начинающих самозанятых, и для тех, кто существует в этом статусе уже долгое время". "Постепенное снятие ограничений после пандемии коронавируса и финансовая поддержка позволят предпринимателям быстрее вернуться к привычному режиму и вложить средства в саморазвитие", - добавил он.

О режиме

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские регионы смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.