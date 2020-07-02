В Москве в пандемию сложности с работой были чаще у секретарей, финансистов и бухгалтеров

МОСКВА, 2 июня /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" за последние три месяца чаще всего оказывал консультации по вопросам поиска работы и профессионального роста секретарям, топ-менеджерам, бухгалтерам, а также маркетологам и специалистам в области рекламы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу ведомства Алексея Фурсина.

"Психологи оказывают помощь по преодолению стресса, вызванного потерей работы и снижением уровня семейного дохода. Карьерные консультанты дают рекомендации по поиску работы и выявлению потенциала для профессионального роста. Чаще всего за помощью в Центр развития карьеры в последние три месяца обращались секретари и административно-хозяйственные работники, топ-менеджеры, бухгалтеры и финансисты, а также специалисты в области маркетинга, рекламы и PR", - рассказал он.

Всего с момента введения ограничений специалисты центра провели 453 индивидуальных консультации по карьерному развитию для наемных сотрудников и предпринимателей и 261 консультацию по психологической помощи в кризисных ситуациях. Для потерявших работу проводятся специальные онлайн-лекции и воркшопы по поиску вакансий в кризис или получению новой профессии. Всего с начала самоизоляции в таких виртуальных мероприятиях поучаствовали 38 тыс. человек.

Помимо этого, в начале апреля центр начал проводить мероприятия для руководителей малых и средних предприятий по управлению персоналом и сохранению рабочих мест в кризис. За три месяца проведены восемь мероприятий, в которых поучаствовали 645 представителей бизнеса.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" работает под эгидой Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Образовательная площадка предоставляет новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.