Объем заявок бизнеса на кредиты под 2% превысил 500 млрд рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Объем заявок российских предприятий из пострадавших отраслей экономики на получение кредитов под 2% годовых превысил 500 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

"В целом по России банки приняли от предпринимателей уже больше 170 тыс. обращений, суммарный объем заявок превышает 500 млрд рублей. Выдано пока что всего 62 тыс. кредитов на 65 млрд рублей (36,8% - если измерять по количеству заявок, 13% - по объему финансовых запросов)", - сказала Алехнович на совещании бизнес-омбудсмена Бориса Титова с региональными уполномоченными.

Она уточнила, что аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России отслеживает ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В рамках совместной рабочей группы, по ее словам, отрабатываются конкретные жалобы предпринимателей.

"Если попавший в беду бизнес не получит нужных средств, то через два-три месяца можно будет ожидать новой волны банкротств. Чтобы это предотвратить, хотелось бы видеть большую степень жесткости со стороны ЦБ в плане контроля за выполнением антикризисной программы", - сказал на совещании Титов.

Программа выдачи кредитов под 2% годовых предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям стартовала 1 июня. Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% - спишут половину.