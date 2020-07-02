Суперфинал конкурса Всероссийского акселератора социальных инициатив пройдет онлайн

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Суперфинал по итогам конкурсного отбора Всероссийского акселератора социальных инициатив Raise, рекомендованного регионам при реализации нацпроекта МСП, состоится 2 июля в онлайн-формате, сообщила в четверг АНО "Национальные приоритеты".

"Второго июля состоится суперфинал по итогам конкурсного отбора Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE", - говорится в сообщении.

В рамках программы студентов от 18 до 25 лет обучают создавать и развивать социальные предпринимательские проекты. В задачи акселератора входит поиск и поддержка социально-ответственных молодых людей, обучение их навыкам предпринимательства и проектирования, а также развитие бизнес-среды в регионах.

В сезоне 2019-2020 годов приняли участие 49 команд из 38 регионов России и Узбекистана, до суперфинала дошли пять из них. Мероприятия будет проходить в онлайн-формате. Экспертами на конкурсе выступили представители профильных фондов, организаций, предприниматели, суперфиналисты и победители конкурса управленцев "Лидеры России", представители Агентства стратегических инициатив, АНО "Национальные приоритеты". Кроме того, перед участниками выступит суперфинала ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также будут подведены итоги специальных номинаций партнеров акселератора RAISE: АСИ, ЦБ, ВЭБ, ЕВРАЗ, Skyeng.

Акселератор проводится с 2013 года и включен Минэкономразвития в перечень обучающих программ, рекомендованных регионам РФ для использования при реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Президент России Владимир Путин в конце июля 2019 года подписал закон, который ввел в России понятие "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". Развитие и поддержка этого сектора также входит в нацпроект МСП.