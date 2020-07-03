Дневник предпринимателя: как придумать умный гаджет и отправить бактерии на каникулы

Сооснователь российской компании EcoBox Владимир Садков рассказал ТАСС, как создать стартап по производству стерилизаторов для смартфонов, какая господдержка нужна его бизнесу, а также, что нужно знать о формировании комьюнити для продвижения.

Бизнес-детство

Я с 16 лет занимаюсь предпринимательством – первые деньги заработал на организации концертов популярных отечественных рэп-исполнителей в Москве в 2015 году. Тогда некоторые рэперы, которые были в тренде в России, в столицу не приезжали, но при этом популярность у московской молодежи имели огромную. Я заметил это несоответствие и предложил на свой страх и риск их менеджерам организовать концерт в Москве. Мне особо не поверили, но в то же время ничего и не теряли, поэтому согласились попробовать. Вот так, я и начал. При первых звонках многие центральные площадки для выступлений мне отказывали. Но терять было нечего, я решил идти до конца. Я продолжал обзванивать пока, пока представители одной из площадок не сказали "да". Этот навык помогает мне и сейчас, не останавливаюсь до момента решения проблемы. А решение есть всегда, просто параметры решения могут быть не те, на которые изначально рассчитывал. И к этому надо быть готовым – это бизнес. В итоге по организации концерта договорился с маленьким клубом – не самым топовым, но зато рядом со станцией метро Баррикадная (центральный район Москвы – прим. ТАСС). Далее мы начали распространять билеты в социальных сетях, а также среди своих одногруппников и друзей. Если с поиском помещения были сложности, то вот билеты через то же сарафанное радио разлетелись в миг – мы продали более 1 тыс. штук, заработав на этом 600 тыс. рублей чистой прибыли. Первый опыт запуска собственного проекта для меня стал знаковым. Я понял, что могу зарабатывать самостоятельно и это намного лучше, чем работать на кого-то. Далее на вырученные деньги мы открыли с друзьями бар и рекламное агентство по работе с блогерами.

Продвижение через комьюнити

Что первый бизнес, что второй продвигался нами при помощи социальных сетей. Это позволило сформировать собственное комьюнити, лояльное к нашим продуктам. Кроме того, работа с блогерами помогала нам продвигаться и расти в разы быстрее, так как охват нашей потенциальной аудитории за счет них был в разы выше. При этом я не могу не упомянуть и про ошибки – они будут в любом бизнесе, так как невозможно учесть все. Например, при открытии бара мы заключили договор аренды на физическое лицо, не прописав риски и пенни при расторжении, в дальнейшем это привело к серьезным убыткам. После этого случая я нанял юридическое агентство на сопровождение таких сделок, а также официально оформил статус ИП (индивидуальный предприниматель – прим. ТАСС) – до этого момента сделки сопровождали родители, имевшие данный статус. Стартап по производству дезинфектора для рук случился уже после того, как мы с партнерами продали бар. Вложив в него на старте 1,5 млн рублей, при продаже мы выручили 6 млн рублей. После этого захотелось попробовать себя в высокотехнологичных проектах. В январе 2020 года я думал уже над идеей высокотехнологичного стартапа. И вспомнил, что у подруги в салоне есть лампы для дезинфекции инструментов – почему бы не попробовать сделать то же самое, но для гаджетов. Ведь на смартфонах традиционно обитают тысячи бактерий – об этом знает и шестилетний ребенок. А во время пандемии – это особенно актуальная проблема для многих. Мы поняли, что такой продукт будет нести ценность для покупателей не только сегодня, но и завтра. Кроме того, на российском рынке ничего подобного на тот момент не было. Есть и была американская компания PhoneSoap, которая с 2016 года создает дезинфекторы для смартфонов и бутылок, но не присутствует на отечественном рынке. И тут сразу звоночек – это несоответствие, которое надо исправить – надо создать свое. Вот и решили действовать.

Девайс с секретом

Мы сразу поняли, что девайс должен быть многофункциональным. Так, мы решили сразу внедрить четыре функции: первая – это ультрафиолетовые лучи, вторая - озоновое очищение, вместе первые две функции способны обеззараживать вещи на 99,9%, третья функция – ароматерапия, то есть сразу достаешь приятно пахнущий гаджет, может и мелочь, а приятно – люди пользуются, а четвертая – беспроводная зарядка. Как показало время, мы были правы. В стартап в феврале этого года на начальном этапе было вложено порядка 1,5 млн рублей. При таком небольшом бюджете сложно рассчитывать на собственное производство – поэтому первые версии продукта нам делали и делают на контрактном производстве. Первые прототипы мы дали протестировать знакомым блогерам – опять же помогло комьюнити, которое мы развивали еще с наших прошлых проектов. После того, как охват у блогеров показал большую востребованность продукта, цифры называть не буду, мы приняли решение о полноценном запуске. К слову, на мой взгляд, тест у блогера показывает наиболее реальный результат – насколько тот или иной продукт может зайти у аудитории. Для этого можно не заказывать специализированное исследование, а попросить сделать обзор нескольких инфлюенсеров с интересной тебе аудиторией. Так, можно быстро понять, работает твоя идея или ставка, сделанная на тот или иной тренд.

Упаковка и дизайн – даже в онлайн

Даже без учета пандемии мы сразу поняли, что продукт в первую очередь рассчитан на онлайн-продажи. А для этого нужен максимально приятный глазу дизайн девайса, упаковка и визуальный обзор, а также максимально простая инструкция, понятная даже ребенку. На все это и сертификацию у нас ушло порядка месяца. Первые продажи пошли после блогерских тестов – с конца февраля по март мы продали порядка 200 экземпляров. Лучший результат по продажам нам давали женщины в возрасте от 24 до 45 лет. Потом мы поняли, что нужно поработать над сайтом, так как при переходе с того же Instagram у нас была просто общая информация с кнопкой "купить". А для дальнейших продаж после первого "наплыва" таких сведений было уже недостаточно – нужна была доказательная база: видео, подтверждающие сертификаты и даже наличие собственного call-центра. Мы поняли, что некоторым клиентам хочется задать свои вопросы по продукту вслух. И, конечно же, реальные отзывы о пользовании нашим продуктом должны были быть везде, где только можно: социальные сети, сайт, обзоры на YouTube (мировой видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео прим.) Кроме того, мы начали объяснять, что можно положить для дезинфекции не только телефон, но и наушники, и ювелирные украшения, и другие мелкие вещи. Такой подход сработал. Сегодня мы реализовали порядка 400 штук наших девайсов.

Господдержка и дальнейшее развитие

При этом я понимаю, чтобы двигаться дальше, нужна сторонняя поддержка, как от государства, так и от инвесторов. При дальнейшем расширении мы планируем воспользоваться господдержкой от МСП Банка (дочерняя структура корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства – прим. ТАСС) – это льготный кредит для бизнеса под 2% годовых. Что касается инвесторов – то тут нам важно уже официальное признание нас, как стартапа, в профильном сообществе. Помимо инвестиций, инвестор, прежде всего, это и ментор, который помогает в продвижении, а также вводит в комьюнити, где можно увидеть новые горизонты для развития бизнеса. В дальнейших планах у нас выход на площадки маркетплейсов уровня Ozon и Wildberries. Сейчас мы ведем переговоры и в ближайшие месяцы планируем "встать на полку" и там.