Дневник предпринимателя: "зимние" цветы, летнее кафе и помощь клиентов в пандемию

История одного бизнеса…

Я работал юристом в сфере недвижимости и был успешен в своем деле, но однажды возникло желание найти себя в чем-то другом, что можно создавать своими руками. Определиться с выбором помог случай. Я часто покупал цветы для любимой девушки в одном месте - у флориста Сергея Мухамеджанова. Потом мы с ним подружились и подумали: почему бы не открыть свой цветочный магазин? Понятно, что я был далек от "букетного" бизнеса, но идея показалась настолько заманчивой, что в голове мгновенно прорисовалась картинка того, как все будет. В 2005 году мы арендовали помещение в центре Москвы, почти своими руками сделали ремонт, купили холодильник и наняли несколько профессиональных флористов. На все про все ушло порядка 600 тыс. рублей личных сбережений. Так мы начали свою "Историю одного букета", а первые клиенты приходили к нам благодаря сарафанному радио. Окупить вложения удалось за три года. Могу дать совет начинающим предпринимателям: вкладывайте деньги только в то, во что верите, что готовы взращивать, как бы ни было тяжело. Одним из главных факторов было то, что с момента открытия компании я ни дня не работал - все эти годы я занимаюсь тем, что мне нравится. Многие удивляются, когда видят, что я копаюсь в земле, сажая цветы в кашпо. Но я кайфую от этого. Никогда не подхожу с позиции "заработать больше денег".

От цветов - к общепиту

Когда в 2016 году цветочный бизнес уверенно стоял на ногах, приносил стабильный доход, мы захотели придать делу новый виток. Признаюсь, была дилемма: расширяться до сети цветочных магазинов или развивать дальше свое заведение? Но не было желания "распыляться", поэтому пошли по второму пути. Мы заметили, что посетители часто приходят к нам, чтобы просто пообщаться. Мы предлагали им при этом кофе, пирожные, конфеты. Сначала бесплатно. А потом задумались: если это так востребовано, почему бы не организовать небольшую кухню? Мы составили бизнес-план, воспользовавшись бизнес-навигатором МСП (онлайн-платформа, разработанная Корпорацией МСП для помощи предпринимателям в открытии или расширении своего дела). С помощью него мы составили модель будущего развития и просчитали возможную доходность, цифры были многообещающие, и все они потом подтвердились. В итоге мы поставили три столика и предложили гостям легкие закуски. Отбоя не было! Через год мы решили реализовать еще более амбициозную для нас идею: создать летнюю веранду, прямо на газоне у цветочной лавки, под деревьями, без зонтиков и навесов. На это мы затратили около 2 млн рублей, и проект окупился уже через два года. Летняя веранда отлично дополнила цветочную лавку, которая была более востребована зимой. Сейчас у нас в штате пять профессиональных флористов, а на кухне плавающий состав: летом больше людей, а зимой "сужаемся".

Помощь государства и друзей-клиентов

Когда в конце марта этого года ввели ограничения из-за пандемии коронавируса, первое время была растерянность. Напрочь отсутствовало понимание, как жить дальше. В этот период выручка упала на 70%. Мы задумывались о полном закрытии, но все же решили продолжить работать на доставку и на вынос. Это позволило сотрудникам получать свою зарплату, а нам - сохранить коллектив. Не оставили нас в трудную минуту и наши постоянные клиенты. Не имея возможности приходить сюда, они делали заказы на дом или покупали через окошко, советуя "держаться". Также мы узнали, что есть возможность получить господдержку в виде безвозмездных субсидий на зарплату работающим сотрудникам. Эти средства в размере МРОТ каждому сотруднику дают тем, кто сохранил более 90% штата. Мы подали документы и действительно получили средства. Даже чисто психологически - не говоря о финансовой составляющей - это дает очень сильный стимул! Ты понимаешь, что не один борешься с этой ситуацией, что государство подставляет плечо. А чтобы добиться поддержки, нужно быть юридически подкованным, нужно знать, где почерпнуть информацию, куда обратиться. Здесь и помогло мое юридическое прошлое. В итоге все это позволило нам адаптироваться под создавшиеся обстоятельства, встать на рельсы онлайн-торговли. А в июне, после снятия ограничительных мер, мы вновь открылись. Теперь работаем штатно, но с определенными оговорками - держим социальную дистанцию, носим маски и перчатки, запаслись санитайзерами. Несмотря на все это, с уверенностью смотрим в будущее.

Развитие онлайн-торговли

Как таковой стратегии развития у нас пока нет, первое время будем компенсировать потери от ситуации с пандемией. Сейчас решили сделать более сильный упор на развитие онлайн-продаж, поскольку у нас не очень развито это направление. Мы понимаем, что для этого нужны довольно большие финансовые вливания. И как раз в этих целях решили обратиться в МСП Банк для получения льготного кредита под 2%. Всем условиям программы соответствуем. Сейчас мы собираем необходимый пакет документов. Так что будем продолжать делать новые букеты, не только из цветов, но и из новых идей.