Омбудсмен: восстановление МСП в Москве займет более года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Восстановление малых и средних предприятий в столице России займет более года. Об этом заявила ТАСС в ходе пресс-завтрака уполномоченная по делам предпринимателей по городу Москве Татьяна Минеева.

По ее словам, аппарат уполномоченного в июне провел опрос среди порядка 2 тыс. московских предпринимателей. Согласно приведенным ею данным, пострадало 80% предприятий из всех отраслей городской экономики. Снижение выручки, по ее словам, у большинства составило порядка 91%.

"Это огромные потери, которые невозможно покрыть за три-пять месяцев. На восстановление уйдет от года, не меньше", - ответила она корреспонденту ТАСС на вопрос о том, как долго займет восстановление бизнеса в столице.

Бизнес-омбудсмен подчеркнула, что для восстановления необходима "новая волна" мер поддержки бизнеса.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. По нему до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.