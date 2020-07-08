Банки одобрили 69% обращений о реструктуризации кредитов малому и среднему бизнесу Москвы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Банки одобрили порядка 69% всех поступивших к ним обращений об изменении условий кредитных договоров от субъектов малого и среднего бизнеса Москвы. Об этом сообщила в среду ТАСС уполномоченный по делам предпринимателей по городу Москве Татьяна Минеева со ссылкой на данные Банка России.

"Количество поступивших обращений/требований об изменении условий кредитных договоров от субъектов МСП Москвы - 12 418. Количество одобренных - 8 676. Это большие цифры для Москвы, что говорит о том, что поддержка работает", - сказала она в ходе пресс-завтрака.

В пресс-службе аппарата уполномоченного уточнили, что статистика собрана по состоянию на конец июня нарастающим итогом с момента действия меры поддержки. Кроме того, Минеева рассказала, что банки одобрили примерно такой же процент обращений за кредитами на восстановление деятельности.

Ранее Банк России сообщал, что малые и средние предприятия за вторую половину июня направили банкам немногим более 2 тыс. заявлений на реструктуризацию против 4,4 тыс. заявлений в предыдущие две недели. Всего с 20 марта по 30 июня, по данным ЦБ, в банки поступило 135,5 тыс. заявок от субъектов МСП, было одобрено почти 73% от числа рассмотренных заявок. Малый и средний бизнес получил возможность реструктурировать кредиты в общем объеме более 666 млрд рублей.