Более 1 тыс. МСП в Подмосковье смогут получить субсидию по затратам на лизинг автомобилей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более тысячи малых и средних предприятий в Московской области, сдающих автомобили в аренду, смогут претендовать на получение субсидии по затратам на лизинг автомобилей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о субсидировании автолизинга для каршеринговых компаний. Государство будет субсидировать до четверти расходов на приобретение автомобильной техники каршеринговыми компаниями и арендодателями. Речь идет о предоставлении скидки на авансовый платеж по договору операционного лизинга до 25% стоимости транспортного средства. Скидка будет предоставлена в рамках программы "Доступная аренда".

"В Московской области 1068 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют в аренду транспортные средства. Новый механизм поможет сделать аренду и лизинг автомобилей привлекательнее", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

В пресс-службе уточнили, что скидка будет доступна гражданам и предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, а также компаниям, планирующим предоставлять приобретаемую в лизинг технику в аренду, например, в рамках каршеринга. Основное условие программы - транспортное средство должно быть произведено в России.

"Можно компенсировать 25% цены приобретенного колесного транспортного средства, являющегося предметом лизинга, но не более 350 тыс. рублей для легкового автомобиля, не более 500 тыс. рублей для легкового коммерческого автомобиля категории N1. Для остальных категорий колесных транспортных средств предусмотрена субсидия не более 900 тыс. рублей", - добавили в министерстве.