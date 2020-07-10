В Москве начался второй этап приема заявок на субсидии малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Второй этап приема заявок на субсидии и гранты малому и среднему бизнесу начался в Москве. По большинству субсидий он продлится до 28 августа, сообщила в пятницу пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на его главу Алексея Фурсина.

"Новый этап приема заявок стартует 10 июля и по большинству видов субсидий продлится до 28 августа, прием документов по выплатам для экспортеров завершится 31 августа", - приводятся в сообщении слова Фурсина.

По его данным, к подаче документов сейчас готовятся 3,8 тыс. компаний и еще порядка 800 знакомятся с условиями субсидий. Фурсин отметил, что ожидаемое итоговое число заявок будет "значительно больше". В рамках первого этапа были одобрены 380 заявок на субсидии и гранты малому и среднему бизнесу на общую сумму 562,06 млн рублей.

С недавних пор получить финансовую поддержку из городского бюджета могут и представители малого и среднего предпринимательства (МСП), реализующие подакцизные товары. Кроме того, на субсидии смогут претендовать и те, кто ранее был исключен из реестра МСП из-за непредоставления отчетности в Федеральную налоговую службу. До 30 июня такие компании имели возможность восстановить свой статус малого или среднего предприятия.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы будет предоставлять 10 видов субсидий и грантов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, социальных предприятий.

"Ко новому этапу приема заявок мы увеличили число выставок, за участие в которых город компенсирует расходы. Теперь их 549 - по просьбам предпринимателей добавили 141 новое мероприятие. Также расширены возможности для получения компенсации комиссии маркетплейсов и сервисов доставки еды за размещение на них продукции. Утвержденный перечень площадок увеличен более чем вдвое: теперь в нем 34 позиции", - отметил Фурсин.