Кабмин одобрил проект поправок о расширении упрощенной системы налогообложения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект поправок о расширении применения упрощенной системы налогообложения. Как сообщает в субботу официальный сайт кабмина, такое решение было принято во вторник на заседании правительства.

"Одобрить проект поправок и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в перечне решений по итогам заседания.

Поправки предполагается внести в проект федерального закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Отмечается, что принятие и реализация проекта поправок позволит расширить сферы применения упрощенной системы налогообложения и таким образом создать более благоприятные экономические и финансовые условия для малого и среднего бизнеса.