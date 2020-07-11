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Кабмин одобрил проект поправок о расширении упрощенной системы налогообложения

Реализация проекта позволит создать более благоприятные экономические и финансовые условия для малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект поправок о расширении применения упрощенной системы налогообложения. Как сообщает в субботу официальный сайт кабмина, такое решение было принято во вторник на заседании правительства.

"Одобрить проект поправок и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в перечне решений по итогам заседания.

Поправки предполагается внести в проект федерального закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Отмечается, что принятие и реализация проекта поправок позволит расширить сферы применения упрощенной системы налогообложения и таким образом создать более благоприятные экономические и финансовые условия для малого и среднего бизнеса.

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РоссияМалый и средний бизнес
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