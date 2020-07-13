В Московском экспортном центре сменился руководитель

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший глава ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев стал новым руководителем Московского экспортного центра, подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, сообщает в понедельник пресс-служба департамента.

"Алексей Калачев назначен генеральным директором Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Соответствующий приказ подписал руководитель департамента Алексей Фурсин", - говорится в сообщении.

Комментируя назначение Калачева, Фурсин отметил, что перед ним стоят сейчас задачи по поддержке столичных экспортеров в "крайне сложный для них период", связанный с введенными из-за пандемии коронавируса ограничительными мерами. "При этом московские предприятия обладают огромным потенциалом для укрепления и расширения своих позиций на внешних рынках", - приводит его слова пресс-служба.

Сам Калачев подчеркнул, что в ходе его руководства Московский экспортный центр продолжит развивать программы по развитию внешнеторговой деятельности столичных компаний. "Кроме того, в ближайшее время МЭЦ займется разработкой новых антикризисных инструментов и методов поддержки экспортно ориентированных предприятий столицы", - цитирует его пресс-служба.

Как сообщили в департаменте, ранее новый руководитель МЭЦ возглавлял ассоциацию "Национальное конгресс-бюро", созданную при поддержке Фонда "Росконгресс" и Российского экспортного центра. С октября 2019 года он входит в совет директоров Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA в качестве сопредседателя сектора "Маркетинг территорий". Отмечается, что он более 15 лет работал в сфере коммуникаций, организации мероприятий, а также имеет опыт взаимодействия с международными ассоциациями, зарубежными государственными и частными компаниями.