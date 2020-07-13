Минэкономразвития Алтая: росту числа занятых в МСП поможет усиление поддержки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Увеличению количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) будет способствовать усиление гарантийной и микрофинансовой поддержки по нацпроекту по поддержке малого и среднего бизнеса в РФ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Минэкономразвития Республики Алтай.

Президент России Владимир Путин ранее в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам потребовал скорректировать национальные проекты за три месяца с учетом указа о целях национального развития до 2030 года, который будет подготовлен.

"С целью роста [числа] занятых в малом и среднем бизнесе необходимо рассмотреть возможность расширения финансовой, в том числе гарантийной и микрофинансовой, поддержки, а также имущественной поддержки самозанятым гражданам, в том числе в сфере ремесленничества и сельхозпроизводства", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что за время реализации нацпроектов в Республике Алтай накоплена большая практика, большое количество предложений в части совершенствования федерального законодательства по их реализации. В ряде случаев предложения региона направлены в федеральные органы исполнительной власти. Основные предложения касаются корректировки механизмов предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов на реализацию проектов. Это касается и включения в состав субсидий расходов по разработке проектно-сметной документации на объекты, которые создаются в рамках нацпроектов, а также в части финансирования работ по благоустройству прилегающих территорий у инженерных коммуникаций, водоснабжения и водоотведения объектов, создающихся по нацпроектам.

Национальный проект по поддержке МСП реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. В нынешней редакции он рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.