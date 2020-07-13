"Опора России": для качественного роста МСП потребуется развитие экспорта

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Качественный рост малого бизнеса в России потребует развития экспорта. Об этом сообщил ТАСС президент "Опоры России" Александр Калинин, комментируя ситуацию в отрасли, по итогам прошедшего в понедельник заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее в ходе заседания Совета первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что для наращивания уровня экспорта несырьевых неэнергетических товаров с 9% до 14-15% ВВП необходим "реинжиниринг" системы поддержки экспорта. По его словам, между элементами поддержки экспорта в России недостаточно координации, а также существует большое количество проверок и процедур, которые осложняют развитие этой сферы.

"Мы обязаны увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 14-15% ВВП. Можно долго "топтаться" на внутреннем рынке. Он у нас, в принципе, не маленький, но качественный рост малого бизнеса связан, во многом, с экспортом. Это и его технологическая сила, и кадровый потенциал", - сказал он. По мнению Калинина, необходимо увеличивать инвестиции в национальный проект "Международная кооперация и экспорт".

"Мы считаем, что национальный проект по экспорту недофинансирован. Туда нужно дополнительные средства выделить прежде всего, для поддержки малого бизнеса. Будет неправильно "отнять" у крупного бизнеса и передать малому", - пояснил он.

Президент "Опоры России" также отметил, что бизнес-объединение направит свои предложения по внесению изменений в национальные проекты, в том числе нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".