Власти Карелии выделили 71 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

ТАСС, 13 июля. Власти Республики Карелия выделили на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) более 71 млн рублей, что в 3,5 раза больше по сравнению с показателями прошлого года. За счет этого, бизнесмены смогут компенсировать свои расходы на уплату налогов, процентов по кредитам, а также затраты на покупку техники и оборудования. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия из республиканского бюджета предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ. Общий размер субсидий - 71 млн 390 тыс. рублей, что 3,5 раза выше суммы в 2019 году", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, средства пойдут на предоставление грантов начинающим субъектам МСП, на компенсацию затрат для уплаты лизинговых платежей, процентов по кредитам. Кроме того, этими средствами смогут воспользоваться те предприниматели, кто потратил свои средства на приобретение оборудования, доставку товаров в труднодоступные населенные пункты, а также на приобретение диспенсеров для антисептических средств и выполнение работ по дезинфекции.

"Подробную информацию об участии в отборе, формах документов, сроках приема документов можно получить в администрациях муниципальных районов и городских округов. В ряде муниципальных районов прием документов уже стартовал", - говорится в сообщении.